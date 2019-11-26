Заседание рабочей группы по подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом прошло в Иркутске

Трехмесячная готовность. Именно столько осталось до старта чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы «Б». Сегодня в Иркутске прошло заседание рабочей группы по подготовке к турниру. Главная тема — безопасность стадионов. По плану игры среди сборных пройдут с 1 по 6 марта на 4 стадионах: шелеховский «Строитель», иркутские «Труд», «Зенит» и «Рекорд». Последний станет базовой ареной турнира, так как только там есть искусственный лед. И в случае форс-мажора — жаркой погоды в начале марта — игры всех 12 сборных пройдут там. Но согласно наблюдениям обычно в это время везде лед еще хорошего качества. Определенные условия по безопасности зависят от количества зрителей, ожидаемых на том или ином мероприятия. Сотрудники полиции находятся в постоянном контакте с директорами спортивных объектов, которые до начала декабря должны устранить ряд недочетов.

Владимир МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ по ПОДГОТОВКЕ к ЧЕМПИОНАТУ МИРА по ХОККЕЮ с МЯЧОМ: Во-первых, это нам дает, что все стадионы в плане подготовки к ЧМ будут приведены в порядок. И это останется потом для жителей, для детей, мальчишек и девчонок, чтобы там можно было заниматься спортом. Ну, кроме этого, допустим в Шелехове, это всегда праздник, да и зрители подойдут на эти игры.

Напомним, чемпионат мира среди команд группы «А» пройдет с 29 марта по 5 апреля. И все матчи должны состояться на новой арене. Сейчас ее строительство в самом разгаре. На следующей неделе из Москвы приедет вице-президент федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус. Он проверит, как идет подготовка к турниру, а также на месте обсудит различные нюансы. В группу «А» входят лидеры бенди. Например, национальные команды России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана. По плану вместимость стадиона шесть тысяч мест. Но рассматривается возможность установки дополнительных временных трибун на главные матчи первенства планеты.