Почти 150 миллионов рублей будет направлено на финансирование дополнительного образования

Финансирование будет направлено на дополнительное образование детей в возрасте от 5 до 18 лет в Приангарье в этом году.

Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов на общественном совете при Законодательном собрании. Его провел спикер регионального парламента Сергей Брилка. Он отметил — вопрос дополнительного образования один из приоритетных в Иркутской области. Сегодня 85 % детей заняты в кружках и секциях. Этот показатель выше среднего по России. К 2020 году 50 % детей области должны обучаться дополнительному образованию за счет средств федерального бюджета.