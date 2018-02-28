Почти 150 миллионов рублей будет направлено на финансирование дополнительного образования

Почти 150 миллионов рублей будет направлено на финансирование дополнительного образования28.02.18
Финансирование будет направлено на дополнительное образование детей в возрасте от 5 до 18 лет в Приангарье в этом году.
Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов на общественном совете при Законодательном собрании. Его провел спикер регионального парламента Сергей Брилка. Он отметил — вопрос дополнительного образования один из приоритетных в Иркутской области. Сегодня 85 % детей заняты в кружках и секциях. Этот показатель выше среднего по России. К 2020 году 50 % детей области должны обучаться дополнительному образованию за счет средств федерального бюджета.
Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:
Мы взялись сегодня за тотальный ремонт школ, входящие в школы спортивные залы, актовые залы. С полной заменой мебели, оборудования, что бы детям было где заниматься. Я сейчас не говорю про специализированные школы искусств, не говорю про специализированные объекты дополнительного образования, а там, где у нас сегодня большинство детей делают попытки получать дополнительное образование.
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