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Почти 150 миллионов рублей будет направлено на финансирование дополнительного образования

28.02.18

Финансирование будет направлено на  дополнительное образование детей в возрасте от 5 до 18 лет в Приангарье в этом году.

 

Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов на общественном совете при Законодательном собрании. Его провел спикер регионального парламента Сергей Брилка. Он отметил — вопрос дополнительного образования один из приоритетных в Иркутской области. Сегодня 85 % детей заняты в кружках и секциях. Этот показатель выше среднего по России. К 2020 году 50 % детей области должны обучаться дополнительному образованию за счет средств федерального бюджета.

Сергей Брилка, председатель Законодательного Собрания Иркутской области:

Мы взялись сегодня за тотальный ремонт школ, входящие в школы спортивные залы, актовые залы. С полной заменой мебели, оборудования, что бы детям было где заниматься. Я сейчас не говорю про специализированные школы искусств, не говорю про специализированные объекты дополнительного образования, а там, где у нас сегодня большинство детей делают попытки получать дополнительное образование.

 

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