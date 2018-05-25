Запуск месторождения «Сухой Лог» запланирован на 2025 год
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Запуск месторождения «Сухой Лог» запланирован на 2025 год

25.05.18

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании «Полюс-золото» Павла Грачева.

 

 

 

 

 

 

 

 

На Петербургском международном экономическом форуме он отметил: месторождение в Бодайбинском районе принесет еще около 1,7 унций годовой добычи. Это позволит «Полюсу» войти в тройку крупнейших производителей золота в мире. Напомню, лицензия на разработку месторождения принадлежит компании «СЛ Золото» — совместному предприятию «Полюса» и «РТ-Развитие бизнеса», дочерней структуры госкорпорации «Ростех».

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