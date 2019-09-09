Прячьте цветы и урожай. Заморозки до -1 градуса ожидаются в пригороде Иркутска. По информации метеорологов, сегодня ночью температура опустится ниже ноля, в городе будет +3, +5 градусов. По Иркутской области прогнозируют заморозки до -3 градусов. Во вторник в некоторых районах пройдут небольшие дожди, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура днем по области до +23. И в Иркутске тоже довольно тепло +21.