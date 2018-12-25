Законодательное Собрание Иркутской области намерено усиливать взаимодействие с муниципальными образованиями региона для совместной работы над развитием каждой территории

Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

Каждый из них когда то занимал за этим столом почетное место спикера — и вот теперь они вновь встретились, все шестеро председателей Законодательного собрания Иркутской области. Таким составом готовы начать на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Первым делом говорят о самом главном — представительная власть в регионе сохранила преемственность, что позволяет вот уже почти 25 лет работать на благо жителей.

Иван ЗЕЛЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Каждый здесь имеет какое-то дело для того, чтобы работа, нужная людям нашим, шла нормально и люди всегда чувствовали и опирались на те права, которые дает власть, и чтобы они все вместе работали.



Совместная работа — это важная задача и для муниципалитетов. Как отметил спикер парламента Сергей Сокол, именно местная власть максимально близка к людям. Главы городов и районов — основное связующее звено между людьми и государственной властью. Поэтому знания и рекомендации представителей муниципальных органов власти были и остаются основой работы Законодательного Собрания третьего созыва. Однако при этом Сергей Сокол уверен: территориям нужно становиться самостоятельней и искать возможности заработать.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Нам надо сосредоточиться на экономике. Если у нас в области будет активно развиваться бизнес, то будут и инвестиции, а инвестиционная привлекательность зависит и от поддержки малого и среднего бизнеса. Муниципалитеты должны стать в большей мере финансово самостоятельными, иметь дополнительные источники для исполнения своих полномочий. Работа предстоит большая и мы будем обязательно советоваться с нами, как сбалансировать полномочия между областью и муниципалитетом.



О балансе полномочий между областью и муниципалитетом за трибуной говорит и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он выступает с докладом о том, какие Стратегические полномочия и компетенции необходимы органам местного самоуправления для перспективного развития. По мнению главы областного центра — один из важных аспектов: право распоряжаться землей. Этого город может лишиться в 2019 году.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Те области, которые непосредственно связаны с решением вопросов местного значения. То есть нас фактически хотят лишить возможности заниматься городским хозяйством, осуществлять свои непосредственные полномочия. Это не соответствует конституционному принципу максимального приближения власти к населению, требованиям закона об общих принципах МСУ в РФ и градостроительному кодексу.



Кроме того, на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований обсудили исполнение бюджетов, реализацию проекта по формированию комфортной городской среды, основы общественного контроля и составили план совместной работы на следующий год.