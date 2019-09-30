Закон, внесенный губернатором Иркутской области, приняли депутаты на сессии Законодательного собрания

Закон, внесенный губернатором Иркутской области Сергея Левченко, который уточняет региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, приняли сегодня депутаты на сессии Законодательного собрания. Теперь доходы текущего года составляют почти 197 млрд рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем в предыдущей редакции. А расходы увеличены на 9,7 млрд рублей до 213 млрд. Также увеличены и объемы межбюджетных трансфертов для местных поселений.