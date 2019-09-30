Закон, внесенный губернатором Иркутской области, приняли депутаты на сессии Законодательного собрания

Закон, внесенный губернатором Иркутской области, приняли депутаты на сессии Законодательного собрания30.09.19
Закон, внесенный губернатором Иркутской области Сергея Левченко, который уточняет региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года, приняли сегодня депутаты на сессии Законодательного собрания. Теперь доходы текущего года составляют почти 197 млрд рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем в предыдущей редакции. А расходы увеличены на 9,7 млрд рублей до 213 млрд. Также увеличены и объемы межбюджетных трансфертов для местных поселений.
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