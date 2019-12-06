Закон о домашнем насилии: что думают об этом иркутяне?

Русская православная церковь выступила против законопроекта о домашнем насилии. По мнению представителей РПЦ, «он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными». Более того, по мнению духовенства, из-за нового законопроекта увеличится количество разводов. Напомним, в 2017 году в России вступил в силу закон о декриминализации домашнего насилия, который отменяет уголовную ответственность за побои в семье, если они произошли впервые. Новый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия вызвал сильный общественный и политический резонанс. Подобные инициативы и раньше вносились в парламент, но ни одна из них не дошла до второго чтения. Сторонники обеих сторон, кто «за» и кто «против», выходят на митинги, чтобы отстоять свою точку зрения. Впускать ли третейского судью к себе в дом или все-таки не выносить сор из избы, мы спросили у жителей Иркутска.

— Это только плюсы. Потому что жестокое обращение в семье — это большой минус. И для ребенка, и для семьи. Я отец ребенка. Моя жена уехала. Я один воспитываю. И воспитываю в добре и ласке.

— Конечно, пусть сама решает свои проблемы. Я считаю, что никто не должен в это лезть.

— Во-первых, каждая семья должна сама разбираться в своих проектах. А, во-вторых, я думаю, главным минусом являются неточности, будут злоупотребления. Дети могут воспринимать обычную обиду как повод для жалобы в определенные органы. Из-за чего в семье действительно будут проблемы.

— Если правительство предпринимает какие-то шаги к этому, это все-таки необходимая мера на данный момент.

— Я думаю, что правительство должно какое-то решение принять, потому что бывают такие ситуации, что в семье члены это не могут решить. Я думаю, что правительство должно вмешаться.