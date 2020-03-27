ЗАГСы Иркутской области рекомендуют сокращать число приглашенных на церемонию

Больше десяти человек не собираться. Все общественные учреждения вводят такие ограничения, в том числе ЗАГСы и храмы. Как быть тем, кто назначил свадьбу на ближайшее время? И стоит ли идти на богослужения? О любви и молитвах во время коронавируса наш следующий материал.

Гостей сегодня немного. Молодоженам пришлось значительно сократить список приглашенных. А свадебное путешествие за границу отложили на неопределенный срок. Но праздник двух любящих сердец ничто не может испортить.

Александр и Кристина РОНЗИК, МОЛОДОЖЕНЫ: В связи с коронавирусом решили на саму церемонию отобрать конкретное, ограниченное количество людей. Хотя планировалось изначально более 40 гостей. Мы запланировали эту дату давно, еще ни о каком вирусе не знали. Пришлось быстро очень решать, было непросто.

В ЗАГСе сейчас введен особый режим, регистрировать продолжают, но просят не приглашать больше 10 человек. Нужно брать с собой маски и соблюдать меры предосторожности. Заявления принимают, но их рекомендуют подавать через портал Госуслуги, на все вопросы также можно найти ответы на сайте или по телефонам, без личного контакта. Чтобы зарегистрировать ребенка, тоже больше не нужно приходить в органы ЗАГса, документ выдадут в больнице. Самая главная задача сейчас — профилактика вирусной инфекции на торжественных церемониях, которые назначены на ближайшее время. На следующей неделе, объявленной карантином, в Иркутской области должно состояться 139 регистраций.

Инга ТРОФИМОВА, ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ЗАГС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Уважаемые женихи невесты, вы несете ответственность за себя, за своих близких, за родителей, бабушек и дедушек, которых вы планируете пригласить в орган ЗАГС. Если есть возможность, преподнесите дату бракосочетания, мы подберем удобную для вас дату и время. Если нет такой возможности, ограничьте количество гостей.

В ЗАГСе говорят: переносить свадьбу лучше на лето или осень, ситуация в мире непростая, и, что будет в ближайшую пару месяцев, спрогнозировать невозможно. Хоть в Иркутской области и не зарегистрировано случаев заражения COVID-19, лучше быть готовым ко всему.

Полная готовность и в иркутских храмах разных конфессий. Православным, католикам, мусульманам, евреям и буддистам рекомендуют ограничить посещение религиозных мест, не собираться большими группами. Отменен исламский праздник весеннего равноденствия Новруз. Закрыта одна из католических церквей. Запрещены общественные молитвы в Синагоге.

Аарон ВАГНЕР, ГЛАВНЫЙ РАВВИН ИРКУТСКА и ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Самое сложное и трудное — это было прекратить общественные молитвы. Это 10 человек собираются, 10 мужчин. Я уверен, что я исполняю заповеди: «Возлюби ближнего, как самого себя», как я хочу быть здоровым, я должен ответственно относиться к жизни и здоровью других людей.

Во многих религиях грядут большие праздники. Зарывать двери насовсем храмы не спешат, если хочется прийти, то сделать это можно. Однако пожилым людям рекомендуют проводить молитвы дома. Также лучше держать дистанцию во время богослужений и пользоваться дезинфицирующими средствами. У православных уже завтра родительская суббота. Епархия рекомендовала усилить санитарную обработку храмов. В случае ухудшения ситуации с инфекцией, есть ряд поручений: для миропомазания пользоваться одноразовыми палочками, обрабатывать спиртовым раствором церковную утварь.

Стефан БАЖКОВ, СВЯЩЕННИК, СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ: Уже сейчас усилена санитарная обработка самих храмовых помещений, икон специальными растворами после прикладывания людей.

Главное, чтобы люди сами не посещали общественные места, если почувствовали недомогание. Вера и любовь помогут пережить непростой период, но самое главное — соблюдать правила личной безопасности.



