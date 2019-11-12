Загадку из XIX века обнаружили специалисты библиотеки Молчанова-Сибирского при реставрации книги

Листы отрывного еще дореволюционного календаря, почтовые марки, советские лотерейные билеты и даже повестка в армию. Чего только не находят сотрудники библиотеки имени Молчанова-Сибирского в книгах, когда чистят старые издания. Чаще всего в качестве закладок люди использовали открытки, фотографии, билеты на трамвай и троллейбус и, как ни странно, купюры. В библиотеке есть даже специальный чемоданчик, куда читатели сами складывают интересные находки. Но недавно при реставрации исторической книги 1906 года издания специалисты обнаружили, что предыдущий реставратор оставил им загадку из XIX века.

Аркадий ЩЕРБИНИН, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКИ им. И.И. МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО: Оказалось, что переплет данной книги состоит из отдельных листов, и это не просто листы писчей бумаги, они еще и заполнены вручную, все с обеих сторон. И вот для нас с научной точки зрения наибольшую ценность представляет в данной ситуации не сама книга, а листы. Там стоят даты за тысяча восемьсот какой-то год. То есть их использовали, вот эти бухгалтерские документы, как материал для переплета.

Теперь сотрудники Молчановки попробуют расшифровать найденные документы и установить их происхождение.