Зафиксирован рекордно низкий уровень самоизоляции

На улицах все! Сегодня Яндекс зафиксировал рекордно низкий уровень самоизоляции граждан — 1,9. Это максимально низкое число за все дни этого режима. В европейской части страны он немного выше — колеблется от 2,1 до 3,4. Самый высокий в Москве. Активнее иркутян оказались жители Новосибирска, Владивостока и Хабаровска — там индекс самоизоляции равен 1,7. Судя по всему, сибирякам и жителям Дальнего Востока коронавирус не страшен.