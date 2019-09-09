За руль несовершеннолетним? Что думают об этом иркутяне

Водить автомобиль подростку. Министерство внутренних дел России предлагает разрешить несовершеннолетним сесть за руль сразу после сдачи экзамена. Необходимые поправки внесут в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Правда, управлять машиной юные водители смогут при соблюдении определенных условий.

На данный момент с 17 лет экзамены на право управления сдавать можно, но водительское удостоверение можно получить только по наступлению 18-летнего возраста. ГИБДД предлагает гражданам 17 лет возможность управления транспортными средствами, но с сопровождающим человеком. Стаж у сопровождающего должен быть не менее 5 лет.

Также планируют изменить получение прав на вождение мотоциклов, автобусов и грузовиков. До 20 лет водители смогут получить права только на маломощные мотоциклы. На более мощные — с 24 лет. Для категорий «D» и «С», наоборот, планируется увеличить минимальный возраст для получения прав. До 24 лет для категории «D», до 21 года для категории «С». Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. Что думают иркутяне о новых правилах, мы решили узнать сами.

— Почему бы и нет. Потому что молодым водителям тоже надо как-то опыта набираться. Конечно, нужно, чтобы это ограничено было, хотя бы в черте города, потому что поток и все такое.

— Это что, я должен буду вместе со своим сыном весь день что ли ради того, чтобы он посидел за рулем? Да ну, смешно.

— Я считаю правильно, как было. С 18 лет, с 21 — на «D».

— Я вот начинал с раннего возраста, меня отец приучал. С 9 лет сидел за рулем. Почему бы в 16 уже не водить.

— Чем моложе, тем меньше осознание ответственности и всего такого. Поэтому я считаю, что это не очень хорошая идея.

— Есть люди, которые, допустим, в свои 16 уже более осознанные, они могут ездить за рулем.