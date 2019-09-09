За руль несовершеннолетним? Что думают об этом иркутяне

За руль несовершеннолетним? Что думают об этом иркутяне

09.09.19

Водить автомобиль подростку. Министерство внутренних дел России предлагает разрешить несовершеннолетним сесть за руль сразу после сдачи экзамена. Необходимые поправки внесут в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Правда, управлять машиной юные водители смогут при соблюдении определенных условий.

 

Виктор ЛАГОДЮК, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АВТОШКОЛЫ:

На данный момент с 17 лет экзамены на право управления сдавать можно, но водительское удостоверение можно получить только по наступлению 18-летнего возраста. ГИБДД предлагает гражданам 17 лет возможность управления транспортными средствами, но с сопровождающим человеком. Стаж у сопровождающего должен быть не менее 5 лет.

 

Также планируют изменить получение прав на вождение мотоциклов, автобусов и грузовиков. До 20 лет водители смогут получить права только на маломощные мотоциклы. На более мощные — с 24 лет. Для категорий «D» и «С», наоборот, планируется увеличить минимальный возраст для получения прав. До 24 лет для категории «D», до 21 года для категории «С». Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. Что думают иркутяне о новых правилах, мы решили узнать сами.

 

— Почему бы и нет.  Потому что молодым водителям тоже надо как-то опыта набираться. Конечно, нужно, чтобы это ограничено было, хотя бы в черте города, потому что поток и все такое.

— Это что, я должен буду вместе со своим сыном весь день что ли ради того, чтобы он посидел за рулем? Да ну, смешно.

— Я считаю правильно, как было. С 18 лет, с 21 — на «D».

— Я вот начинал с раннего возраста, меня отец приучал. С 9 лет сидел за рулем. Почему бы в 16 уже не водить.

— Чем моложе, тем меньше осознание ответственности и всего такого. Поэтому я считаю, что это не очень хорошая идея.

— Есть люди, которые, допустим, в свои 16 уже более осознанные, они могут ездить за рулем.

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