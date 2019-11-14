Взрослые медведи в питомнике «К-9» легли в зимнюю спячку

В этом году затянулся приход зимы. Из-за аномально теплой осени медведи в Баргузинском заповеднике до сих пор не легли в спячку. Хищники еще бодрствуют и находятся в кедровниках. А как обстоят дела у косолапых, которые живут в Иркутске в питомнике «К-9»?

Ася, Миша и Прошка долгое время работали в цирке и радовали публику. Когда их актерская карьера подошла к концу, животных с радостью приютили в питомнике «К-9». В этих вольерах им создали условия, близкие к берлоге.

Два взрослых медведя Ася и Миша в питомнике уже спят. Один молодой Прошка только готовится к зимнему сну. Директор питомника Вячеслав Славин лично проверяет состояние вольера. Там должны быть условия, близкие к берлоге. Если за зиму хищники не выспятся как следует, то это чревато болезнью и даже смертью. Агрессия и нервозность — эти качества летом часто проявляют те звери, которые не отдохнули зимой.

Вячеслав СЛАВИН, ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «К-9»: В этом году нам пришлось берлогу делать пораньше. Потому что было тепло, а потом резко мороз, и медведи вялые. Пришлось срочно делать берлогу. В соцсетях мы кинули клич, люди отозвались и оформили общими усилиями, так сказать, вольер.

С кормлением медведей проблем не возникает, они всеядны. Поэтому подходить к ним близко опасно для жизни. Создает комфортные условия для спячки вся команда питомника.

Проблем, которые характерны для Бурятии, в Иркутской области ожидать не придется. В соседнем регионе из-за аномально теплой осени многие медведи еще бодрствуют. Большинство из них живут в кедровниках. Шатунов специалисты обнаружили в районах рек Иринда, Урбикан, Кабанья и Большая. А косолапые, которые живут в «К-9», к зимней спячке готовы. Впрочем, как и те, что живут на воле в лесах Приангарья. Случаев того, что медведи не спят в Иркутской области, не зафиксировано. Сотрудники приюта надеются, что покой животных никто не потревожит минимум до апреля.