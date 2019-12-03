С него начался велоспорт в Иркутской области. Выставку памяти заслуженного тренера Анатолия Ощерина открыли в музее истории Иркутска. 7 декабря легенде советского спорта исполнилось бы 80 лет. На открытие экспозиции пришли родственники, друзья и ученики мастера. Выставка рассказывает не только о пути самого тренера, но и о становлении шоссейного велоспорта в Иркутской области. Анатолия Ощерина вспоминали как блестящего «играющего тренера», ведь во время своей тренерской работы он участвовал и побеждал в международных соревнованиях.

Георгий ГУБИН, УЧЕНИК АНАТОЛИЯ ОЩЕРИНА: Мы, когда пришли к нему, имели вторые, третьи разряды, за год тренировок у него мы стали все мастерами спорта. И потом уже без этого мы не могли жить. А уже последующее поколение велосипедистов сформировали, я бы сказал, в очень мощную сильную школу. Во всяком случае, из Иркутска вышло много выдающихся велосипедистов.

Вечер в музее организовала федерация велоспорта Иркутской области. К слову, вспоминают мастера не только в день рождения. Каждый год в июне в Иркутске проводят велогонку памяти Анатолия Ощерина. Она собирает спортсменов от 16 до 60 лет и старше.