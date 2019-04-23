Выставка «Сибпродовольствие» открылась в Иркутске

Богатство вкусов и выбора смущает иркутян в эти дни в «Сибэкспоцентре». Сегодня там открылась юбилейная, 25-я, специализированная выставка «Сибпродовольствие». Свои товары представили крупные компании и небольшие фирмы — всего 70 участников. Многие из них заслужили региональный знак качества, они выходят под маркой «Продукты Приангарья». В прошлом году в Иркутской области предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности произвели товаров более чем на 42 миллиарда рублей.

Илья СУМАРОКОВ, МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Появляются и новые компании, расширяются существующие. Мы постепенно увеличиваем ассортимент и насыщаем прилавки местными товарами. Наш бренд, региональный бренд «Продукты Приангарья», он уже объединяет 44 товаропроизводителя, 25 из которых сегодня представлены на выставке.

Цель выставки — познакомить покупателей и производителей напрямую, минуя посредников. В программе не только дегустации, но и мастер-классы, на которых показывают, как готовить блюда из форели и перепелов местного производства. Кроме того, пройдут три круглых стола, в том числе на тему правильного питания и переработки дикоросов.