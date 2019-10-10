Выставка «Секреты шпионов» открылась в Иркутске

Оборудование, которое необходимо спецслужбам, теперь могут увидеть иркутяне. Выставка «Секреты шпионов» открылась сегодня в Иркутске. Что в черном ящике? Какие туфли лучше не надевать? И причем здесь троянский конь? Расскажем далее.

Кто владеет информацией — владеет миром. А кто ее добывают — вдвойне. Увидеть то, с помощью чего узнают секреты целых государств, теперь можно в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Здесь есть и самое древнее оружие шпионов — Троянский конь. Именно в честь него назвали вредоносную компьютерную программу.

Наталья ЕРМОЛЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПРИРОДЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Существует такая легенда. Во время войны между Троей и Грецией ни одна из сторон не могла победить. Тогда греки пошли на хитрость: они выбрали несколько добровольцев, построили огромного деревянного коня, посадили туда войско. Остальное войско уплыло на свой остров. Троянцы подумали, что греки сдались, и решили забрать коня в качестве трофея. Таким образом Троя была взята.

Посетители выставки узнают историю зонтика, который стал основой фильма с Пьером Ришаром в главной роли. Расскажут и про прослушки, которые настолько незаметны, что их можно спрятать в ботинках. Помимо этого, организаторы поведают о том, как выявить фальшивомонетчиков. Также здесь представлены самый маленький фотоаппарат, тепловизор и шпионский чемодан. Благодаря ему можно потренировать скорость реакции.

Наталья ЕРМОЛЕНКО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПРИРОДЫ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Здесь сложно выделить какой-нибудь экспонат как самый интересный. Тут все экспонаты уникальны, они имеют научную подоплеку, вызывают какой-то интерес, у детей особенно. Выставка у нас впервые в городе, она интерактивная. Зрители могут почерпнуть какую-то информацию, узнать что-то новое.

Экспозиция поведает о знаменитых разведчиках СССР и других стран, шпионских изобретениях и о качествах, которыми должен обладать настоящих секретный агент. И не всегда это человек. Когда-то шпионили голуби.

Образ шпиона трудно представить без пиджака, бабочки и очков. Их суперагенты надевают вовсе не потому, что это модно, а потому, что иногда в них видно немного больше. Гостям также предложат пройти квест, где важны знания азбуки Морзе, умение избежать ловушки и подобрать нужный ключ к сейфу с необходимой информацией. Узнать секреты шпионов можно будет до 12 января. Но сначала нужно преодолеть ловушку.