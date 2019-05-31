Выпускной прошел в адаптационно-педагогическом центре «Прибайкальский талисман»

До свидания, школа! Выпускной в адаптационно-педагогическом центре «Прибайкальский талисман» отметили сегодня. Во взрослую жизнь отправились трое школьников. Именно благодаря социальной адаптации, общению с педагогами дети с инвалидностью чувствуют себя наравне со всеми.

25-летняя дочь Нины Олеся — в прошлом выпускница адаптационно-педагогического центра «Прибайкальский талисман». Мама рассказывает: для школьников с инвалидностью и их родных здесь настоящая семья. Главное, педагоги социально адаптируют детей.

Нина РУМЫНИНА, МАМА ВЫПУСКНИЦЫ АДАПТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ТАЛИСМАН»: Она у меня одна, и все заметили в окружении, что она стала адаптирована в общении, в помощи. Потом она стала помощницей, ее и с маленькими детьми могли оставить. Я и близкие увидели, что она стала очень ответственна.

И сегодня Олеся читает стихи, активно принимает участие в празднике — в «Прибайкальском талисмане» выпускной. В этом году школу закончили трое мальчиков. Им поздравления, наставления на взрослую жизнь и подарки.

Елена ЕЛИЗАРЬЕВА, ЛЕЧЕБНЫЙ ПЕДАГОГ АДАПТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ТАЛИСМАН»: Они прошли курс обучения и имели возможность быть школьниками: дружить, влюбляться, общаться. И, конечно, получать те знания, которые они смогли приобрести в нашем центре. Думаю, для них это значимый опыт.

Даже после окончания школы воспитанники могут продолжить обучение в профи-группе «Прибайкальского талисмана» и заниматься ремеслами, помогать по хозяйству. Как говорят педагоги, они в ответе за каждого, кто когда-то пришел на обучение. Таких на постоянной основе сегодня здесь около 20 школьников.