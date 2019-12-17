Выпускник проекта телекомпании АИСТ «Семь нот» удостоен премии канала MUSIC BOX

Иркутянин выиграл национальную премию. Выпускник проекта телекомпании АИСТ «Семь нот» покорил столичный музыкальный олимп. Сегодня Миша Майер пришел в гости в редакцию и разделил с нами радость своей победы.

Он выложил свою песню в приложение «Тик ток», и она разлетелась по всему миру. Миша Майер — выпускник Иркутского музыкального колледжа имени Шопена. Сейчас выступает на лучших площадках страны, а тогда, в 2011-м, артист пришел на кастинг реалити-шоу «Семь нот» телекомпании АИСТ и вышел в финал нашего проекта. Несколько тысяч телезрителей по всей Сибири наблюдали его триумф. Иркутскому жюри он запомнился креативными номерами и ярким исполнением. После участия в проекте у Михаила наступил настоящий творческий взлет.

Миша МАЙЕР, АРТИСТ: Хочу сказать спасибо телеканалу АИСТ, потому что этот телеканал открыл мне большой путь, с этого телеканала я начинал когда-то в проекте «Семь нот», стал финалистом. И вообще начался мой большой творческий путь благодаря телеканалу АИСТ. Соответственно, были другие пути, другие телеканалы, но это стало отправной точкой в моей музыкальной карьере.

Миша Майер после победы в региональном конкурсе отправился покорять столицу. Там несколько лет он занимался творчеством, тем, что он любит больше всего. И вот результат. На днях в Москве состоялось вручение национальной музыкальной премии «Золотой хит» канала MUSIC BOX.

Миша МАЙЕР, АРТИСТ: В нашей стране не так много премий музыкальный. Самые известные – это премия МУЗ ТВ, премия РУ ТВ и, собственно, премия MUSIC BOX. В этом году я стал победителем этой престижной премии. Это моя первая такая весомая музыкальная награда. Если сказать, что я к этой награде шел, то это мало сказать. Я о ней мечтал, шел к ней, визуализировал, и вот свершилось.

Молодой певец делится: заветную статуэтку получил за свой трек «Мама, Любовь!», который «выстрелил» в интернете и за месяц набрал 7 миллионов просмотров. Миша Майер получил заветную награду наравне с такими известными российскими звездами, как Николай Басков, Ольга Бузова, ZIVERT, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Митя Фомин и многие другие.