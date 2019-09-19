Второй «Кубок Прибайкалья» в Иркутске завершен

Турнир детский, а на трибунах баталии уровня КХЛ. Второй «Кубок Прибайкалья» в Иркутске официально завершен. В нем участвовали 8 хоккейных команд из разных городов России. Кто стал чемпионом, а кому предстоит учиться на собственных ошибках?

Самые преданные болельщики — мамы и папы. Они преодолели более четырех тысяч километров, чтобы поддержать детей. Юные хоккеисты надежды родителей оправдали. Команда «Арена-Мастер» из Южно-Сахалинска вышла в финал, где дала бой хозяевам — иркутской «Олимпии». Гости забросили первую шайбу. После чего пропустили, но своих фанатов держали в напряжении до самого конца. Хоккей в Южно-Сахалинске стремительно развивается, и родители уверены: их дети в будущем станут звездами КХЛ и НХЛ.

Владимир ВЛЕВИН, ОТЕЦ ИГРОКА ХК «АРЕНА-МАСТЕР»: Сейчас, да, хорошо очень развивается, у нас уже три арены построены и еще строятся. В области нам очень помогают, всем видам спорта, не только хоккею, но вот такие выезды, конечно же, на плечах родителей лежат.

Страсти не утихают. Родители не жалеют горло на трибунах, а дети сражаются до последнего на льду. «Олимпия» выходит вперед, не оставляя сопернику шансов. Гости ошибаются и пропускают снова. Перед третьим периодом тренер берет тайм-аут на размышление, а мы отправляемся поговорить с теми, кто помог провести турнир.

Юлия ИРТЕГОВА, МАМА ИГРОКА ХК «ОЛИМПИЯ-2009»: В этом году играют другие команды. Если в прошлом году были команды из Новосибирска, то в этом году сюда приехали команды с Дальнего Востока. Турнир прошел на высоком уровне. Его организовывали родители команды «Олимпия» и ДЮСШ-7.

И вот концовка игры. Гости забивают две шайбы за короткий промежуток времени, но золотые медали остаются в Иркутске. Итог — 6:3. «Олимпия» празднует заслуженную победу.

Павел КУЗЬМИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ДЮСШ-7, КОМАНДА «ОЛИМПИЯ-2009»: Тяжелая была игра, вы сами видите, что тяжело было играть, сильный соперник был, но они собрались, ребята заслужили эту победу. Была установка: пропустим или забьем, играть до самого конца.

«Кубок Прибайкалья» завершен. Бронзовые медали также остались в Иркутской области. В матче за третье место ангарский «Ермак» разгромил «Читу» со счетом 9:1.