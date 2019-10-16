Восстановили историческую справедливость и возвели настоящий музей под открытым небом. Второй этап реконструкции мемориального комплекса «Иерусалимская гора» завершен. Парк безопасный, современный, и при этом в нем удалось сохранить память о тех иркутянах, которые основали наш город.

Вот так теперь выглядит некогда заброшенный парк в историческом центре Иркутска. К его реконструкции приступили еще в 2017-м, когда привели в порядок Иерусалимскую лестницу. В прошлом году взялись за территорию комплекса. Работали совместно с археологами, историками, чтобы создать мемориальный музей под открытым небом. В этом году благоустройство продолжили, и результат превзошел все ожидания.

Алексей ДОРОШЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ИРКУТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ»: Это дань нашего общества тем людям, которые здесь упокоены, поскольку это было первое городское кладбище и на нем находятся все основатели Иркутска. И они по сей день здесь. Здорово, что мы нашли поддержку власти, и сегодня концепция Иерусалимского кладбища выполняется на все 100%.

Когда-то старейшее кладбище Иркутска, а теперь мемориальный комплекс — многоконфессиональный. Ради восстановления исторической справедливости для каждой религиозной общины будет установлен памятный знак. В этом году уже появилась часовня в православной части парка. Ее разместили на том месте, где несколько веков назад был поставлен Входо-Иерусалимский храм. А в еврейской части на средства иркутской общины открыли памятник иудеям, похороненным на этой земле.

Аарон ВАГНЕР, ГЛАВНЫЙ РАВВИН г. ИРКУТСКА и ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Когда ставили памятник, у меня потекли слезы. Слезы радости. Почему? Я осознал, что с исторической точки зрения это самая великая и справедливая вещь, которую мы сделали в Иркутске со стороны еврейской общины. Сделали вот этот памятник один в один, как памятник, который тут стоял.

Кроме памятных знаков, здесь установили беседки, лавочки, плиткой вымостили тропинки, провели новое освещение. Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» превратился в приятное место для отдыха и прогулок.

До реконструкции бывший Центральный парк Иркутска находился в запустении, это место нельзя было назвать безопасным. Но теперь историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» не только приобрел новый вид, но и стал, пожалуй, самым безопасным местом в городе Иркутске. Ведь здесь работают 52 камеры видеонаблюдения, которые в онлайн-режиме передают всю информацию прямо в правоохранительные органы.

На торжественное открытие комплекса собрались сотни горожан: представители конфессий, общественники, ветераны и просто иркутяне, для которых это место важное и значимое. Ведь, по разным данным, здесь захоронено более 120 тысяч человек. Это настоящий символ единения и примирения народов, слияния прошлого, настоящего и будущего, говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы выполнили большой транзитный переход, который связал две части Иерусалимского комплекса. Кроме того, в течение месяца будут установлены информационные стенды, которые будут нести историческую информацию о тех людях, которые здесь были захоронены. Огромная работа предстоит и впредь. У нас впереди еще несколько этапов приведения в порядок этого мемориального комплекса. Это важное, нужное, знаковое место для Иркутска.

В следующем году работы по преображению мемориального комплекса продолжат. Ведь «Иерусалимская гора» — воплощенная история Иркутска, которую необходимо сохранить.