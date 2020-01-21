Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию состоится 12 апреля

12 апреля. Теперь это не только День космонавтики, но и дата изменения Конституции. Во всяком случае, такие планы озвучили в Кремле. В этот день пройдет всероссийское голосование по внесению изменений в основной документ страны. Напомним, с такой инициативой выступил президент России. И накануне Владимир Путин внес в Государственную Думу соответствующий закон. В частности, документ исключает оговорку о двух президентских сроках подряд, главой государства может стать только человек, проживший стране в течение не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства. Согласно проекту будет гарантирован МРОТ не ниже прожиточного минимума. Сегодня мы узнали у иркутян, как они относятся к такой инициативе и что изменили бы в Конституции сами.

— Великолепно. Страна меняется и нам нужно меняться.

— Я бы разрешил голосовать всем. Даже приезжим.

— Сложно так с ходу предложение внести. Скорее всего, я бы поддержал нашего президента в том, что срок президента не должен превышать двух раз.

— Ну, наверное, положительно. Как еще можно относиться. Может, что-то новое привнесут нам.

— Я доверяю Владимиру Владимировичу Путину. Я полностью на его стороне. Он сказал надо – значит, надо.

— Никак не отношусь, потому что я не в курсе этих изменений.

— Ну, я думаю, изменения не помещают.

— Я даже не знаю, как это сказать. Это очень смешной документ. Многое из того, что там написано, не воплощается. А теперь еще и менять. И тот комитет, который собрался по смене, там очень смешной состав. Это же не политики. Можно, конечно, сказать, что люди из народа, но страшно далеки от народа.