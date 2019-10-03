Всероссийский архитектурный хакатон стартовал в Иркутске

Разработать идеи для усовершенствования и развития студенческого кампуса. Всероссийский архитектурный хакатон, то есть умственный марафон стартовал в Иркутске на базе ИрНИТУ. Форум разработчиков, архитекторов под названием «Архипазл» проходит в Иркутске во второй раз. Он дает возможность будущим специалистам показать себя и представить собственные идеи в таких областях, как урбанистика, дизайн, строительство. Четыре дня 8 команд с помощью экспертов будут проектировать и возводить арт-объекты. Самые смелые и удачные идеи воплотят в жизнь. Поздравил участников с открытием Всероссийского хакатона мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Самое главное — мы пытаемся интегрировать ваши навыки и умения в практическую плоскость. Потому что те проекты, которые реализовывались в прошлом году, они реальные, они существуют, они хорошо очень и комфортно, гармонично вписались в среду обитания нашего студенческого кампуса. В этом году, я думаю, будут не менее интересные проекты.

В этом году команды будут разрабатывать концепцию благоустройства дворовых территорий студенческих общежитий, а также постараются привлечь внимание к современному искусству и традиционной культуре.