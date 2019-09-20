Забраться как можно выше по отвесной стене, используя только силу мышц. Всероссийские соревнования по скалолазанию впервые проходят в Иркутске. В них участвуют спортсмены от 10 до 13 лет.

Николай Батанов занимается скалолазанием уже 7 лет. Выступает от команды Иркутска. Его задача — залезть как можно выше. За счет силы пальцев, рук и всего тела спортсмен продвигается вверх. Однако до вершины не добрался. Что называется, «забились» руки. Но даже такой результат не каждому под силу.

Николай БАТАНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: В принципе, доволен результатом. Это довольно неплохо. Надеюсь, мне этого хватит. Завтра пролезу лучше. Хочется как можно дальше пролезть, сделать как можно больший результат. Выбить из себя все. И сделать лучше.

Соревнования по скалолазанию проходят в трех дисциплинах: «трудность», «скорость» и «боулдеринг». Участвуют юноши и девушки от 10 до 13 лет. Сейчас они покоряют трассу на «трудность». Чем выше, тем сложнее препятствия. По словам тренеров, у спортсменов должны работать не только мышцы, но и голова. Нужно соображать на ходу, за что зацепиться и куда поставить ногу. Страховка также добавляет трудностей.

Светлана ШУЛЬГИНА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СКАЛОЛАЗАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь у нас сейчас спортсмены лезут, поскольку это всероссийские соревнования, они лезут с нижней страховкой. То есть они, кроме того, что лезут, продвигаются по зацепам, они еще сами себе организовывают страховку, прощелкивая свою веревку в специальные оттяжки.

В Иркутске всероссийские соревнования по скалолазанию проводят впервые. Участвуют более 170 сильнейших спортсменов из 21 региона страны. До этого соревнования проводили в Санкт-Петербурге, Перми, Калининграде и других городах. Расширяя географию, организаторы хотят сделать вид спорта более массовым.

Евгений ЧЕРНЫШЕВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ: Идея в том, чтобы прийти к некой децентрализации. Потому что есть огромный Сибирский регион, включающий в себя, в том числе, Красноярский край, Иркутскую область, которым ездить достаточно далеко к нам в центр. И договорились провести здесь соревнования, чтобы, в том числе, и им было удобно здесь поучаствовать.

Юношеские соревнования продлятся 4 дня. Организаторы говорят: готовы и дальше проводить подобные турниры в Иркутске, ведь условия на скалодроме позволяют принимать масштабные мероприятия.