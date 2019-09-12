Всероссийские соревнования по художественной гимнастике стартовали в Иркутске

Они слишком юные, но уже готовы бить мировые рекорды. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юниор Лига» сегодня стартовали в Иркутске. В них участвуют более 300 спортсменок в возрасте от 5 до 15 лет из 10 городов России.

Чтобы успешно выполнять сложные элементы, нужно готовиться с раннего детства. Иркутскую область на всероссийских соревнованиях представляют спортсменки из разных городов. Например, Вероника Зобова приехала из Ангарска. Особое внимание спортсменка уделяет разминке. Ведь она знает, что к юниорам требования точно такие же, как к участникам Олимпийских игр. Вероника признается:, к строгости судей она готова давно.

Вероника ЗОБОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ: Я занимаюсь художественной гимнастикой с 4 лет, сейчас мне 13, я месяц готовилась к этому турниру, здесь я буду защищать звание КМС. Мне очень нравится заниматься художественной гимнастикой, сначала тебе сложно, потом ты ко всему привыкаешь, тебе хочется узнать чего-нибудь нового.

Судьи оценивают сразу несколько элементов выступления: трудность, артистизм и исполнение. Здесь высокий уровень не только у участников, но и у жюри. Так, главным арбитром стала судья всероссийской категории Светлана Кагарлицкая. Компанию ей составили титулованные спортсменки. Олимпийская чемпионка Сиднея Мария Нетесова уверена: сегодняшние звездочки, покоряющие манеж «Байкал-Арены», обязательно достигнут ее успехов.

Мария НЕТЕСОВА, ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА-2000 по ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ: Пока мы только начали, соревнования только стартовали, но уже, я вам скажу, уровень здесь высокий. Не только в Иркутске, но и вообще по Сибири. Дети молодцы, достигают результатов, поэтому у нас есть будущее.

Соревнования завершатся 15 сентября. Лучшие уже в октябре выступят на Всероссийском турнире «Юные гимнастки» в Люберцах.