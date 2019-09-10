Всероссийские соревнования по художественной гимнастике пройдут в Иркутске

Художественная гимнастика в Иркутске. Всероссийские соревнования «Юниор Лига» пройдут в столице Восточной Сибири с 12 по 15 сентября. В них примут участие 300 спортсменок в возрасте от 5 до 15 лет из Красноярска, Омска, Читы, Новосибирска, Барнаула, Улан-Удэ и разных городов Иркутской области. Гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Почетные гости турнира — олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Мария Нетесова, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Елена Шаламова, мастер спорта России, президент федерации художественной гимнастики Красноярского края Юлия Дьяченко. Главный судья соревнований – заслуженный мастер спорта, судья всероссийской категории Светлана Кагарлицкая. По итогам состязаний будут отобраны 10 человек. Им предстоит представлять Межрегиональную физкультурно-спортивную организацию по содействию развития художественной гимнастики «Новая Лига» на всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки», которые состоятся с 1 по 7 октября в Люберцах.