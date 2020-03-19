Все культурно-массовые мероприятия в Иркутской области отменены

Из-за угрозы распространения коронавируса в Иркутской области отменяют и переносят все культурно-массовые мероприятия. Распоряжение регионального минкульта вступит в силу с завтрашнего дня. Закроют все учреждения культуры: театры, музеи, галереи, концертные залы, библиотеки. Показы спектаклей и концерты перенесены на неопределенный срок или вовсе отменены. Международный фестиваль «Джаз на Байкале», который должен был пройти в Иркутске в апреле, перенесли на ноябрь. Информация о возврате билетов размещена на официальных сайтах иркутских театров. Зрителям вернут деньги или предложат дождаться показа спектаклей после снятия ограничений. Что касается гастролей известных артистов, они тоже отменены. Многие перенесли на неопределенный срок. Билеты зрители также могут сдать или же воспользоваться ими, если звезды все-таки приедут в Иркутск. Дело в том, что у многих график расписан на полгода вперед. Получается, по концертному бизнесу коронавирус ударил финансово. Вот, что нам рассказал импресарио известного концертного агентства.

Александр ЗАУСАЕВ, ИМПРЕСАРИО: У нас сейчас отменены два концерта на самом деле. Один — это группа Uriah Heep, они из Англии, поэтому они просто не прилетят в страну в большой тур. И еще один молодой исполнитель тоже не приедет. Вложенные деньги увидим, видимо, теперь только осенью. Предварительные расходы, оплата гонораров, покупка авиабилетов. Надеюсь, что с минимальными затратами удастся все провести по осени.