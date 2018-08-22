Все 6 новых школ Иркутской области оборудованы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

Соответствующая инфраструктура создана и в учреждениях образования, где прошел капитальный ремонт — их 39.

Это просто космос. Новая школа в Молодежном готова принимать учеников. Космическая тема тут по всюду — и в оформлении рекреаций, и в названии корпусов. В таких условиях только космонавтов и готовить — 26,5 тысяч квадратных метров, семь трехэтажных блоков, общая стоимость объекта — миллиард рублей. С тем, в каких условиях располагалось образовательное учреждение с 25-тилетней историей раньше — не сравнить.

Наталья ВЛАСЕВСКАЯ, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ п.МОЛОДЕЖНЫЙ: В прежнем здании нам было очень мало помещений, все про это знали — мы занимались в арендованном помещении, которые нам предоставляла ИрГСХА, поэтому конечно мест для передвижения, для проведения внеурочной деятельности, дополнительных занятий просто не хватало. А здесь вы видите, какие шикарные условия.

При чем такие условия — для всех. В том числе и для детей с ограниченными возможностями. В новой школе их будет учиться 30 человек. Уже на входе — специальный, расширенный турникет для колясочников, система пандусов, лифты и вот такие устройства на стенах — просто подняв трубку можно связаться с пунктом охраны и попросить помощи. А ее окажет медицинский персонал — им школа уже укомплектована, отдельный медпункт открыли и в бассейне, чтобы обеспечить полную безопасность. Условия здесь создают не только для детей с ограниченными возможностями, но и для их родителей.

Максим ПАРФЕНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Должны быть специально обученные, проинструктированные сотрудники учреждений, которые встретят гражданина-инвалида, уточнят, какой вопрос, по какой тематике пришел этот гражданин в образовательную организацию, чтобы помочь ему, сопроводить в учреждении к нужному специалисту, к классному руководителю, к директору школы.

В Приангарье 1 сентября будет сдано шесть новых школ, еще в 39 учреждениях образования проведен капитальный ремонт. Условия для инклюзивного образования создаются на всех объектах. Эра домашнего образования для инвалидов уходит в прошлое — и это подтверждает специальная комиссия.

Валентина ВОБЛИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы договорились, что будет сдаваться новый объект — и мы посмотрим, как это надо делать с нуля. Потому что к сожалению мы в последние годы в основном адаптировали то, что уже имеется, а сейчас, когда это строится с нуля, когда это заложено в проекте и реализуется уже вот в таком здании — конечно, мы очень рады. И я думаю, что представители и руководители общественных организаций, которые входят в состав комиссии, как главные эксперты, безусловно, остались довольны.

Довольны теперь и родители Иркутского района — школа примет полторы тысячи учеников из Молодежного, Патронов, Зеленого мыса и садоводств вдоль всего Байкальского тракта. По оценке федеральных специалистов, курирующих строительство новых школ — это учреждение под Иркутском одно из лучших в стране.

Роман ЗАРИПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Школа выполнена в качественно новом уровне. Нужно говорить о том, что материалы, которые использовались в этой школе, они действительно качественные, а не самые простые. Плюс есть те определенные доработки подрядной организации, которые позволили говорить о том, что школа выполнена качественно, очень удобно и комфортно для того, чтобы дети здесь могли чувствовать себя как дома.

Второй дом откроет свои двери уже 1 сентября. Сейчас весь педагогический состав — это более сотни человек — готовятся к празднику. И ждут на него гостей — иркутских космонавтов, мужеством и достижениями которых и была вдохновлена школа в Молодежном.