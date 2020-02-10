Врожденная аплазия предплечья не помешала иркутянке обучиться дизайну

Каждый из нас в жизни сталкивается с разными трудностями. И мы решаем их по мере своих сил и возможностей. Алина Краденова с успехом идет по жизни, а технологический прогресс, который не стоит на месте, только в помощь. История сильной девушки в следующем материале.

Атмосфера тихого и вдумчивого творчества царит вокруг. В аудитории тишина, слышен только скрип карандаша. Здесь учатся юные художники и создают шедевры. В Иркутском художественном колледже чуть больше 150 студентов, среди них Алина Краденова. Чуть сложнее было девушке справляться с нашей жизнью: у нее врожденная аплазия предплечья, то есть его просто нет. Сейчас Алина — владелица бионического протеза, одного из немногих в нашем городе. Он работает не от механических действий человека, как все прочие, а, так сказать, от мысли. Для того чтобы что-то взять или положить, нужно подумать об этом.

Алина КРАДЕНОВА: Там два датчика, которые считывают импульсы с мышц. Перед тем как сделать протез, сначала проверяют, будут ли мышцы читаться датчиком. Здесь у меня есть программа, на которой видны импульсы мышц. Например, я открываю руку, и видно, как датчик скачет, закрываю — тоже. Ольга ПИЛИПЧУК, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ САЛЮТ ОРТО: Человеку легче, то есть не нужно совершать лишних механических движений, во-первых. А во-вторых, это возможность регулировать работу мышц и, в том числе, использовать негромоздкие конструкции, которые идут на плечевой области.

В этом году Алина заканчивает художественный колледж, ее специальность — дизайн. Она намерена и дальше развиваться в профессии. Впереди покорение северной столицы, поступление в санкт-петербургский вуз на специальность «Анимация и графический дизайн».