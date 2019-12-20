Врио губернатора региона и руководители профильных министерств наблюдали за речью президента

Врио губернатора региона и руководители профильных министерств наблюдали за речью президента

20.12.19

К большой пресс-конференции Владимира Путина приковано все внимание общественности. Особый интерес к ней и в Иркутске. За речью президента наблюдали врио губернатора региона и руководители профильных министерств. На встрече главы государства в этом году присутствовало рекордное число журналистов — 1895. Традиционное место встречи — Центр международной торговли в Москве. Нынешняя конференция 15-я по счету для действующего президента. Самая продолжительная встреча с журналистами была в 2008-м. Тогда она длилась 4 часа 40 минут.

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