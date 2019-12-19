Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с председателем Заксобрания Сергеем Соколом

Проекты, которые направлены на развитие Иркутской области, будем реализовывать совместно с Законодательным собранием. Об этом заявил сегодня врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с председателем Законодательного собрания Сергеем Соколом. Они обсудили такие важные вопросы, как ликвидация последствий летнего паводка, развитие пострадавших от подтопления территорий, обеспечение экологической безопасности «Усольехимпрома», развитие здравоохранения. Также будет создана межведомственная рабочая группа по ликвидации отходов БЦБК и предотвращениям угрозы ЧС. В нее войдут и сотрудники главного управления МЧС по Иркутской области. Правительство региона и парламентарии совместно будут работать над вопросами реализации национальных проектов и контролировать выполнение обязательств подрядчиков по строительству соцобъектов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Я начал уже вникать в нацпроекты. Для меня был нонсенс, извините за такое слово, когда деньги, которые выделяются из нацпроектов на финансирование, возвращаются обратно в федеральный бюджет. Мы строим детский сад и не можем его достроить. Вот этот вопрос мы давате с вами проговорим. Сделаем реестр недобросовестных, и пусть общество их знает.

Сергей СОКОЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наше взаимодействие и депутатов, каждого в отдельности, и меня, как я уже сказал как председателя Законодательного собрания, будет адекватным, будет конструктивным. Абсолютно уверен, что вместе мы сможем многие вещи сделать.