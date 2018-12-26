Возможное снятие экономических санкций с En+, РУСАЛа и «ЕвроСибЭнерго» позволит и дальше развиваться энергетическим предприятиям группы, работающим, в том числе, и в Иркутской области

Переговоры с Минфином США, в которых лично принимал участие Олег Дерипаска, привели к заявлению американских финансовых властей о возможном выходе из-под санкций этих компаний.

При этом, лично с Дерипаски санкции пока снять не обещают. Что не помешало ему до конца бороться за сохранение компаний, рабочих мест и производств. На энергетических предприятиях En+, преимущественно, в Восточной Сибири, трудятся более 30 000 человек. Отрадно, что компания, даже в условиях санкционного давления США, не сворачивала свои инвестпроекты и социальные программы в регионах присутствия Так, была продолжена масштабная программа модернизации сибирских ГЭС «Новая энергия».

Сергей КУЗНЕЦОВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ»: Основные проекты, которые хотел бы отметить — это проект по замене рабочих колес на Усть-илимской ГЭС. Также продолжается проект на Братской ГЭС из 10 кабельных линий заменены уже семь. Мы начали проект по замене гидроагрегатов на иркутской ГЭС. Сама машина будет выведена в июле 2019 года и сама замена гидроагрегата у нас продлится фактически 365 дней и в 2020 году после испытаний мы машину включим в сеть.

На социальные программы в 2018 году En+ направила около 800 миллионов рублей, из них более 300 миллионов – на проекты в Сибири. Продолжилось финансирование хоккейного клуба «Байкал-Энергия», работа «Школы экологического предпринимательства», снова прошла экологическая акция «360» по уборке берегов Байкала, в шестой раз состоялся – технологический фестиваль «РобоСиб».