Воспитанники центра «Вымпел-Байкал» получили новое оборудование

Безопасное оружие для помощи детям. Воспитанники патриотического центра «Вымпел-Байкал» получили новое оборудование.

С разминки начинается каждое выступление ребят из «Вымпела». В Иркутске клуб был основан три года назад на базе 55-й школы. С тех пор его воспитанники уверенно выступают на специальных конкурсах.

Александр ЛАВРЕНТЬЕВ, КОМАНДИР ВПЦ «ВЫМПЕЛ-БАЙКАЛ»: Мы на международной смене «Служу Отечеству», которая проходила в ВЦ «Орленок», среди 87 команд, включая Белоруссию, Казахстан, заняли первое призовое место.

Впрочем, конкурсы и победы на них — дело хорошее. Но главное, что на занятиях ученики с 7 лет получают различные знания по истории, по физической подготовке. При выездах на природу опытные инструкторы, действующие или бывшие бойцы спецназа делятся секретами выживания.

Степан КАРЕЕВ, НАЧАЛЬНИК КЛУБА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Управление Росгвардии по Иркутской области взаимодействует уже год. И мы видим, как они работают в плане воспитания. Есть такие замечательные слова «быть, а не казаться!», и мне кажется, что ребята и все руководство этого центра в полной мере им соответствуют. Юрий ЛАВРЕНТЬЕВ, ДИРЕКТОР ВПЦ «ВЫМПЕЛ-БАЙКАЛ»: Ребят здесь учат не только защищать и быть защитниками Отечества, но и воспитывают нравственные качества. Это очень важно на сегодняшний день.

Материально-техническая база центра постоянно пополняется. Вот и сегодня председатель городской думы и депутат по Университетскому Евгений Стекачев подарил воспитанникам 10 комплектов для игры в «Лазертаг». С помощью этого безопасного оружия можно тренироваться и повышать тактические знания и умения будущих воинов.

Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Думаю, вам эта вещь будет полезна. Но я уже знаю, с каким вещами мы придем к вам в следующий раз. У вас плохое освещение в зале. Мы вам поможем. А то, думаю, сложно в таких условиях тренироваться. Глаза болят. Так что это мое следующее обещание. Держитесь, скоро мы это исправим.

После получения интересной и полезной игрушки младшие с удовольствием знакомились с ней. А вот старшие товарищи как минимум на публике старались не показывать свое любопытство. Но за кадром переговаривались и уже придумывали, как ее использовать.