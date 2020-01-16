Воспитанник фонда Тихомировых завоевал бронзу чемпионата России

Первая и такая долгожданная бронза. Воспитанник фонда Тихомировых завоевал третье место на чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Для Егора Аршинского это первая медаль такого уровня.

После прилета из Москвы Егор Аршинский встречает своего напарника — жеребца Абсента. С ним спортсмен готовился к соревнованиям. Опасений было много. Егор только недавно восстановился после серьезной травмы. Да и выступать пришлось на другой лошади. Тем не менее, спортсмен вернулся домой с бронзой.

Егор АРШИНСКИЙ, СПОРТСМЕН ФОНДА ТИХОМИРОВЫХ: На арендованной лошади всегда сложнее. Потому что нет столько времени, сколько дома на подготовку. Я восстановился, я считаю. И эти награды доказали, что я восстановился и вернулся в спорт.

На чемпионате России по конному спорту среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата Егор стал третьим в паралимпийской выездке. Также у спортсмена второе место в программе «утешительного фристайла». Это свободная композиция с музыкальным сопровождением. А после наездник выступил на международном турнире по паралимпийской выездке вместе с лучшими всадниками России, Казахстана и Финляндии. Егор уже представлял наш регион на прошлогодних соревнованиях. Но нынешний результат важен для всего фонда Тихомировых.

Анастасия ТИХОМИРОВА, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФОНДА ТИХОМИРОВЫХ: Безусловно, есть подвижки с прошлого чемпионата. Если там мы оставались совсем без призов, то задачу минимум мы выполнили. Но можно было еще. Но я надеюсь, это только начало. Мы уже были чемпионами России с другими спортсменами, которые уже закончили свою спортивную карьеру, но это было давно, 2003, 2004 год. За последние десять лет это первый результат такой.

Сейчас спортсмены фонда готовятся к летнему чемпионату Иркутской области по конному спорту. А в марте 2021 Егор снова поедет на чемпионат России, где выступит уже вместе со своим напарником и другом — жеребцом Абсентом.