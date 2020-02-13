Вопросом задержки зарплаты футболистам «Зенита» займется прокуратура

Прокуратура Ленинского района займется вопросом задержки зарплаты футболистам «Зенита». Напомним, денег игроки не видели с августа. Тем временем в клубе появился новый спортивный директор.

«Играют те, кто живой», — так грустно пошутил главный тренер «Зенита» Олег Яковлев. Действительно на матч с воспитанниками спортшколы «Байкал» вышли не все. У кого-то травма, кто-то болеет. У некоторых семейные проблемы. Впрочем, общая неприятность у всех одна. Долги по зарплате и премиальным составляют почти семь миллионов. Денег в команде не видели с августа.

Олег ЯКОВЛЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЗЕНИТ»(ИРКУТСК): Сложно не обращать внимание, когда такая задолженность. По времени. Но все равно надо отдать должное ребятам. Терпят. Крепятся.

На бровке за игрой наблюдает Александр Ковалев. Человек в футболе известный. Работал еще в «Звезде». Накануне назначен спортивным директором «Зенита». Свое возвращение в иркутский футбол объясняет просто.

Александр КОВАЛЕВ, СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ФК «ЗЕНИТ»: Добавить в футбольный клуб профессионализма. А мне его по годам не занимать. Поэтому моя задача — помочь им. Надо изменить работу клуба. Клуб, в первую очередь, должен понимать, для чего он нужен. А нужен он для болельщиков. Надо вернуть на стадион болельщиков.

Болельщики имеются. Даже на товарищеской встрече. В основном, друзья и знакомые игроков. Есть и специалисты. Например, Вадим Вдовиченко. Генеральный директор региональной федерации футбола и член рабочей группы по выводу «Зенита» из кризиса. Сейчас общий долг клуба около 21 миллиона рублей. Кроме зарплаты, это еще затраты на билеты и гостиницы. Свое видение ситуации и пути решения проблем часть участников группы отправила областному министру спорта. Один из вариантов — это смена руководства клуба.

Вадим ВДОВИЧЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Назначаем нового руководителя, который внутри клуба проводит аудит и смотрит, какие там были приняты финансовые решения, куда были выделены или направлены средства. И тогда озвучивает это. А голословно говорить не надо. — То есть сейчас нужно проверить документы клуба? — Да, если это необходимо, то это достаточно просто сделать. Если это востребовано.

Тем временем задержкой зарплаты заинтересовалась прокуратура после жалобы игроков команды. Им, кстати, выдать зарплату обещали 10 февраля. Но к вечеру 13-го на карточки так ничего и не поступило.