Волонтеры в Иркутске помогают пожилым людям

Тяжелее всего сейчас пожилым людям. Они в группе риска. Врачи рекомендуют им не выходить из дома, пока не закончится карантин. Как заниматься делами и покупать продукты тем, кому некому помочь?

Звонок на горячую линию волонтеров. Пенсионерке из Иркутска нужна помощь. Женщина на карантине дома. Выйти в магазин не может. А у нее закончились продукты. Молодые люди составили список и отправились за необходимым. Экономить нужно каждую копейку, поэтому в магазине волонтеры выбирали товары исходя из средних цен. У добровольцев есть специальный перечень. Они купят именно то, что вам нужно. Скрупулезно следят не только за ценой, но и за безопасностью.

Виталий МАТВЕЕВ, ВОЛОНТЕР:

Мы отдадим пакет непосредственно на расстоянии и предварительно еще постараемся ее попросить держаться на расстоянии для того, чтобы не было опасностей в том плане, что заразится — не заразится.

На месте волонтеры отдают чек, чтобы можно было убедиться: купили только то, что нужно, с деньгами не обманули. Волонтеры рассчитываются средствами, которые им выдают в штабе. А уже после пожилые люди отдают им наличные или переводят деньги на карту.

Светлана АРДАШИРОВА, ПЕНСИОНЕРКА:

Очень удобно. Немножко получилось с оплатой, но я обязательно перечислю, это не вопрос. Главное, чтобы продукты принесли, и нам не ходить. Это главное. Болеть не хочется, хочется еще пожить.

Волонтеры общероссийского народного фронта могут купить не только продукты, но и лекарства. Кроме того, они помогут с коммунальными платежами и даже погуляют с вашей собакой. Их цель — решить любую проблему, которая требует от вас выйти из дома. Вопросы здоровья тоже лучше решать, не выходя на улицу.

Наталья ПРОТОПОПОВА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:

Я хочу обратиться к пожилым людям, чтобы все-таки они ограничили и посещение поликлиник, потому что в поликлиниках скопление народа тоже создает определенный риск инфицирования.

Чтобы вызвать врача на дом, позвоните в регистратуру поликлиники или попросите родных узнать номер врача. Чтобы волонтеры доставили вам домой продукты, позвоните по номеру 8(800) 200-34-11.



