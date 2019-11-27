Чтобы потомки помнили. Военно-патриотический парк «Патриот» планируют открыть в Иркутске к 75-летию Победы. События Халхин-Гола, Порт-Артура и даже Отечественной войны 1812 года — все это напомнит гостям о воинской славе России. Чем еще богат фонд патриотического центра, расскажем далее.

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений в истории Великой Отечественной войны. Научные сотрудники центра «Патриот» при поддержке правительства Иркутской области собрали исторические документы. В них подробно рассказано о том, в каких непростых условиях добывали Победу. Целый угол посвятят героям фильма «321-я Сибирская», средства на съемки которого помогала собирать и телекомпания АИСТ.

Выставка расскажет про сибиряков, которые воевали на фронте. А сам музей получит имя легендарного военачальника, дважды героя СССР Афанасия Белобородова. Многие из его фотографий будут представлены здесь впервые. Помимо героев Великой Отечественной, также расскажут про подвиги Иркутского драгунского полка, бои на Халхин-Гол и обороне Порт-Артура. Восковые фигуры разных эпох будут максимально приближены к живым. Так, гости музея увидят образ Василия Теркина глазами организаторов выставки. Известно, что герой Твардовского — образ собирательный. Побывают на встрече Иосифа Сталина и Мао Цзедуна.

Александр ШУБИН, НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ МУЗЕЯ им. А. П. БЕЛОБОРОДОВА: Этот музей посвящен патриотическому воспитанию нашей молодежи, здесь экспозиция отражает историю русской армии. Показывает те события, которые тесно связанны с нашей областью, с нашим городом.

Использовали для экспозиции и стены. Так появляется Кремль, на который смотрят Сталин и Мао. Это делает Алексей Юрасов. На создание рисунка ушло более 20 дней. Автор хочет добиться реалистичного эффекта.

Алексей ЮРАСОВ, ХУДОЖНИК: Задача не самая простая. Нужно, чтобы было художественно красиво и чтобы все вязалось с тем, что есть.

Готовую часть музея показали губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Глава региона отметил: сибирские бойцы сыграли важную роль в победе над фашизмом. И молодое поколение должно знать о бессмертном подвиге дедов и прадедов. Показали Сергею Левченко и подземный бункер. Это еще одна часть военно-патриотического парка «Патриот». Всего здесь пять объектов. Кроме музея и подземного бункера, откроют тир и площадку с военной техникой.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Здесь сами фигуры сделаны очень профессионально. В них чувствуется душа человеческая. И видно, что люди, которые их делали, стремятся сделать их людьми настоящими, показать и настроение того времени, и желание победить, желание рассмешить людей в перерыве между боем. Потому что это очень важно.

Организаторы этого комплекса — группа ветеранов вооруженных сил и силовых структур России. Работы выполняют за счет иркутских меценатов и на средства областных предприятий.