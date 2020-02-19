Военная техника от Минобороны прибыла в иркутский центр «Патриот»

Военную технику сегодня увидели многие автомобилисты на дорогах Иркутска. Пушки, гаубицы, минометы везли через весь город в центр «Патриот». Скоро там откроют военный музей под открытым небом.

Обычно иркутяне видят военную технику на дорогах перед Днем Победы. Но вот колонна из боевых пушек и гаубиц в феврале многих удивила. Всю эту технику Министерство обороны России передало в иркутский городской центр «Патриот». Первую часть орудий для будущего музея под открытым небом туда доставили сегодня.

Александр БАРСУКОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»: Трудно оценить этот момент, потому что одно дело, что непросто это далось, а другое дело, что, наконец-то, мы в Иркутске от Урала до Тихого океана практически единственные оказались вот в таком состоянии, вооружении и так далее. Это еще первая колонна пришла. Мы вас потом пригласим, здесь будут стоять БМП, БТР, танки и так далее. Я думаю, что здесь ворота трудно будет закрыть от того, чтобы посещали дети, родители и так далее.

Но, в первую очередь, эта техника предназначена для обучения курсантов. Теперь занятия по артиллерийской огневой подготовке будут практическими и, конечно, куда более интересными. Специалисты центра «Патриот» технику не просто ждали. Чтобы добиться положительного решения Министерства обороны, пришлось изрядно потрудиться: сотни документов, долгие переговоры. И вот методист «Патриота» уже проводит первую экскурсию по будущему музею.

Сергей ХАНЮКОВ, МЕТОДИСТ ИРКУТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»: Чем отличается от гаубицы 150-миллиметровой? Тем, что гаубица может стрелять не только прямой наводкой, но и может стрелять навесным, то есть из закрытой огневой позиции. Это орудие может стрелять только прямой наводкой. Но скорость снаряда настолько быстра, что не успевают срабатывать другие вспомогательные оборонительные системы. Они стоят на вооружении, но на хранении находятся. В случае войны их будут использовать, конечно.

Передачу техники в центр «Патриот» инициировал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Среди прибывших сегодня экспонатов демилитаризованные пушки, гаубицы, миномет, боевая машина на базе ЗИЛ.

Вся военная техника, которую сегодня привезли в иркутский городской центр «Патриот» до сих пор стоит на вооружении российской армии. Кроме одной пушки. Это ЗИС-2 времен Великой Отечественной. Ее на фронте использовали до 1943. Всего на этой площадке будет около 20 единиц военной техники. Открыть музей под открытым небом планируют к 1 мая.