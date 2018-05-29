Военная кафедра может вернуться в стены Иркутского государственного университета

Как пояснили в пресс-службе ВУЗа, сейчас администрация учебного заведения ведет переговоры с Министерством обороны России.

Работа кафедры планируется по двум офицерским специальностям — это военные переводчики и военная юриспруденция. Аналитиков и защитников информации будут готовить по сержантскому направлению. Возвращение военной кафедры сделает более привлекательным поступление молодых людей допризывного и призывного возрастов. Напомним, в марте 2017 года на основании Коллегии Министерства обороны России военная кафедра вновь появилась на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. Первый набор кафедры составил 108 человек.