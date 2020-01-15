Во время чемпионата мира по хоккею с мячом будет ходить спецпоезд Черемхово — Иркутск

Во время чемпионата мира по хоккею с мячом будет ходить спецпоезд Черемхово — Иркутск

15.01.20

Поезд для фанатов будет курсировать из Черемхово до Ледового дворца. На время чемпионата мира по хоккею с мячом для болельщиков запустят новый маршрут.  Прибытие поезда запланировали пораньше, за полтора часа до начала матча. Сделано это специально для того, чтобы болельщики без спешки прошли в Ледовый дворец и спокойно разместились на трибунах. Расписание движения спецпоезда появится на железнодорожных станциях ближе к старту чемпионата мира. После матчей болельщики из Черемхово, Ангарска и Ленинского района смогут вернуться домой тем же способом.

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