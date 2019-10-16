Вместо холодной бежит горячая вода в доме на улице Баррикад в Иркутске

Вся вода из крана горячая. Холодной нет. С такой ситуацией столкнулись жители дома на улице Баррикад в Иркутске.

— Бежит кипяток, что с горячей — первый раз такой кипяток с горячего крана. И вот холодная вода — не дотронуться, бежит кипяток.

И так уже вторую неделю. С 3 октября жители дома 59 на улице Баррикад не испытывают недостатка в горячей воде, даже, наоборот, она льется со всех сторон.

Марина МУХОМЕДЕЕВА: Не постираться, не помыться. Унитазы кипятошные. Все резинки уже бегут, просто все это разваливается на глазах. Проблема у всего дома. Ребятишек очень много маленьких. Очень много грудных, до двух лет. А первоклашки, страшно отправлять даже руки помыть, потому что ребенок ошпарится.

Сегодня к людям на встречу приехал инженер управляющей компании. Он пояснил, что вся проблема в теплообменнике дома, который сломался. Новый добыть оказалось не так просто. Его будут собирать в соответствии с техническими параметрами конкретного теплового узла.

Андрей САМОДУРОВ, ИНЖЕНЕР ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»: Таких в Иркутске теплообменников нет в наличии. И нам пришлось его заказывать из Новосибирска. Собственно, где их и собирают. Это теплообменник будет нового типа, таких теплообменников, который сейчас стоит в доме, уже априори не существует, не выпускают.

То, что оборудование давно вышло из производства, вовсе не удивительно. Дом признан аварийным в 2015 году и подлежит расселению. Городской администрацией оно запланировано на 2022 год. А пока приходится латать дыры в том, что есть. К концу следующей недели специалисты обещали заменить неисправный теплообменник и нормализовать подачу воды людям.