Владельцы участков под Иркутском пожаловались на свалку мусора

Вместо прекрасного вида на Ангару пункт весового контроля, забор и горы металлолома. Владельцы участков садоводства «Зеленое» под Иркутском такую картину наблюдают уже несколько месяцев. Кто все это устроил и законно ли?

Раньше на этом месте была небольшая площадка. С нее открывался вид на Иркутск. А сегодня, говорят жители садоводства, это больше похоже на свалку. Летом место огородили забором и отсыпали землей. А недавно установили весовой контроль для мусоровозов. Здесь недалеко городской полигон твердых бытовых отходов. Но эта территория к нему не относится. У участка есть владелец.

Наталья ИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ «ЗЕЛЕНОЕ»: Открываем кадастровую карту, да, границы участка видно, уже за пределами участка вот этот мусор. Если они хотели это сделать, там надо было ставить подпорную стену. Там уже деревья засыпаны, за пределами участка. И кто мусор с той стороны будет убирать?

Но дачники недовольны не только наличием мусора.

Александр ДЗЮВИН, ВЛАДЕЛЕЦ УЧАСТКА СНТ «ЗЕЛЕНОЕ»: Даже если частная собственность, она должна быть, я так понимаю, сельхозназначения. Но никак не весовой контроль для мусорок. Этого точно никак не должно быть. И если администрация никак не может на это повлиять, то жители, наверное, будут перегораживать дорогу.

Но собственник утверждает, что вся земля принадлежит ему и он может делать с ней все, что захочет. А строительные и отсыпные работы еще не закончены.

Геннадий КОСТОМАРОВ, СОБСТВЕННИК УЧАСТКА: Я выравниваю просто участок для того, чтобы там построить теплицы. Так как большой косогор, и я не могу там ничего построить. Когда это все выровняется, там будут теплицы, в общем, все для крестьянско-фермерского хозяйства.

А пока только идут подготовительные работы, владелец участка разрешил установить на нем пункт весового контроля. Как заявляют представители компании, осуществляющей перевозку ТКО, все по закону.

Ирина МИХАЙЛОВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ ОПЕРАТОРА по ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТКО: Размещение данного весового комплекса было согласованно с собственником земельного участка. И данные весы нужны нам для улучшения качества оказываемой нами услуги. Соответственно, это мероприятие временное, краткосрочное. Где-то в конце февраля мы их оттуда уже уберем.

Если весов скоро не будет, то что делать с металлоломом и другим мусором? Может ли собственник складировать его на участке? Обещает разобраться служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области.

Константин ЛЯКИШЕВ, ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА СЛУЖБЫ по ОХРАНЕ ПРИРОДЫ и ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Поступило обращение гражданина о том, что происходит размещение отходов производства и потребления, в том числе и строительных. В рамках рассмотрения данного обращения будут проведены контрольно-надзорные мероприятия, рейдовые, по итогам будут приняты меры.

Как нам сообщили в службе по охране природы и озера Байкал, с рейдом на место специалисты поедут уже завтра.