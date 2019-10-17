Виртуальная АТС от иркутской компании «Связьтранзит»

Новые возможности связи. Региональная компания «Связьтранзит» предлагает услугу, которая облегчит работу любой организации. Это виртуальная АТС. О новинках в сфере офисной связи расскажем далее.

«Новая парадигма в офисной телефонии» — это современные технологии ведения бизнеса. Сейчас у каждой организации свои требования к внутренним АТС или колл-центрам. Подобрать индивидуальный набор услуг — задача для компании связи.

Юлия МЯСНИКОВА, КЛИЕНТ КОМПАНИИ: Мы со «Связьтранзит» реализовали такой проект, как «контроль качества работы операторов», и сейчас повысили конверсию приема звонков до 50 процентов. Я считаю, что это отличный результат.

В этом году компания презентовала современное оборудование для офисов. Из новинок — видеотелефоны. А главное новшество — возможности речевых технологий. Среди разработок речевые чат-боты и голосовые помощники. Технологии способны заменить сразу несколько сотрудников.

Наталья КОНСТАНТИНОВА, ДИРЕКТОР ООО «СВЯЗЬТРАНЗИТ»: Мы качественно новое решение предлагаем. То, как это все можно интегрировать с телефонией и использовать в своем бизнесе, оптимизировать бизнес-процессы за счет речевых технологий. Набрать дополнительных сотрудников – это очень дорого. И какие-то вещи типовые можно отдать чат-ботам.

Взаимодействие новейших технологий и потребностей клиентов рождает новые идеи. В будущем «Связьтранзит» планирует расширить возможности речевых технологий.