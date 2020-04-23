Василий Донских больше не директор «Байкал-Энергии»

Такую информацию сегодня разместил официальный сайт клуба. Сообщение об этом заняло буквально три кратких строчки: «Сообщаем, что срок трудового договора директора хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Василия Донских истек. До момента согласования руководителя клуба на новый срок обязанности будет исполнять заместитель директора Леонид Князьков.» Василий Донских — один из лучших защитников в истории иркутского клуба, а также руководитель, при котором «Байкал-Энергия» брала Кубок России, дважды в чемпионатах страны становилась серебряной и столько же бронзовой.