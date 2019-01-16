Вакцины оказались ни при чем
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Вакцины оказались ни при чем

16.01.19

Ситуацию с двумя школьницами, которым стало плохо после прививок, сегодня проверили Роспотребнадзор и минздрав Иркутской области.

 

 

 

 

Нарушения правил использования и хранения препарата не нашли. Напомним, инцидент произошел вчера в 14-й школе Иркутска, тогда две девочки после вакцинации жаловались на ухудшение зрения и онемение ног. Школьниц экстренно доставили в реанимацию Ивано-Материнской больницы. По итогам осмотра стало ясно: причина плохого самочувствия вовсе не прививки.

 

Владимир НОВОЖИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ИВАНО-МАТРЕНИНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»:

 

Их госпитализация не была связана с поствакцинальными какими-то воздействиями. Потому что это были две разные вещи. Одна — вакцинация, вторая — это диагностическая процедура. Ну что, в общем-то, связано с вегетативными нарушениями.

 

 

Елена ГОЛЕНЕЦКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Та ситуация, которая возникла, которая обсуждается в течение трех дней в городе Иркутске, ни в коем случае  не связана с проведение иммунопрофилактики. Во-первых, иммунопрофилактика проводилась только одному ребенку вакциной, которая не содержит никакого живого компонента-возбудителя и которая в принципе такую реакцию дать не может.

 

 

То есть это могла быть и обычная психологическая реакция. Просто перепугались. На сегодня девочек уже выписали из больницы с диагнозом вегетососудистая дистония. Но следственный комитет уже начал свою проверку по факту произошедшего.

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