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В Усть-Илимске пожарные спасли от огня детский оздоровительный лагерь «Лосенок» и дом для инвалидов и престарелых

29.05.18

Неравнодушные жители заметили возгорание сухой травы недалеко от социальных объектов и сообщили спасателям.

 

 

 

 

 

 

 

Летняя смена в лагере еще не началась, детей там не было. А из дома престарелых эвакуировали 213 человек. На ликвидацию огня потребовалось шесть часов. По предварительной информации, возгорание травы началось от побережья реки, где накануне видели рыбаков.

 

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