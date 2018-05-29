В Усть-Илимске пожарные спасли от огня детский оздоровительный лагерь «Лосенок» и дом для инвалидов и престарелых

В Усть-Илимске пожарные спасли от огня детский оздоровительный лагерь «Лосенок» и дом для инвалидов и престарелых29.05.18
Неравнодушные жители заметили возгорание сухой травы недалеко от социальных объектов и сообщили спасателям.
Летняя смена в лагере еще не началась, детей там не было. А из дома престарелых эвакуировали 213 человек. На ликвидацию огня потребовалось шесть часов. По предварительной информации, возгорание травы началось от побережья реки, где накануне видели рыбаков.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.