В Усть-Илимске пожарные спасли от огня детский оздоровительный лагерь «Лосенок» и дом для инвалидов и престарелых

Неравнодушные жители заметили возгорание сухой травы недалеко от социальных объектов и сообщили спасателям.

Летняя смена в лагере еще не началась, детей там не было. А из дома престарелых эвакуировали 213 человек. На ликвидацию огня потребовалось шесть часов. По предварительной информации, возгорание травы началось от побережья реки, где накануне видели рыбаков.