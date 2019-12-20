Более 1000 спецопераций, около 18 тысяч задержанных за различные преступления, из них 65 человек были в федеральном розыске. Охрана общественного порядка на зимней Универсиаде в Красноярске, при проведении Международного ралли «Шелковый путь», при ликвидации последствий ЧС в городах Тулун и Нижнеудинск, а также выполнение боевых задач в Северо-Кавказском регионе страны. В управлении Росгвардии по Иркутской области подвели итоги. Генерал-майор полиции Алексей Сапожников поблагодарил личный состав за добросовестную службу. За высокие показатели в служебной деятельности наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих отметили ведомственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. Государственными наградами «За отличие в охране общественного порядка» и «Заслуги перед Отечеством 1 степени» награждены три сотрудника Росгвардии.