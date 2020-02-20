В театре народной драмы уже начались празднования Дня защитника Отечества

В театре народной драмы уже начались празднования Дня защитника Отечества

20.02.20

Сегодня в иркутском городском театре народной драмы уже начались празднования Дня защитника Отечества. Там звучат военные песни, идут театральные постановки. В торжественной обстановке ветеранам, труженикам тыла вручили памятные юбилейные медали. Со словами благодарности перед ними выступил депутат думы города Иркутска Михаил Корнев.

 

Михаил КОРНЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

Это торжественное мероприятие для нас очень значимо, потому что это возможность сказать спасибо и низко поклониться нашим ветеранам, нашим защитникам Отечества, которые сохранили для нас мирное небо, сохранили для нас нашу страну, нашу матушку-Россию, отстояли ее от жестокого врага.

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