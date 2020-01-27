В студгородке ИрНИТУ после капремонта открыли общежитие

Подарок вузу и студентам. В этом году Иркутскому политеху исполняется 90 лет, и первый сюрприз к юбилею уже получили учащиеся института. После капитального ремонта в студгородке открыли общежитие. Сейчас в нем проживают более ста иностранцев, которые приехали получать образование в Россию.

Студент из Китая Ма Цзин присматривается к новым жилищным условиям. В это общежитие он и его сокурсники из Поднебесной переедут в ближайшие дни. Одно из зданий студенческого городка сейчас не узнать. Вместо коридорной системы теперь тут удобные секционки. Комнаты напоминают малогабаритные квартиры. Обустроены кухни, душевые, комнаты для занятий учебой и спортом, есть вся необходимая техника и мебель. Ма Цзин отмечает: для него такие условия роскошны.

Ма ЦЗИН, МАГИСТРАНТ ИрНИТУ: У нас на родине в общежитиях живут много студентов, поэтому готовить там запрещено. В этом большое отличие. К тому же у нас в комнатах живут по 5-6 человек. Здесь я буду жить один, это просто общежитие люкс.

Общая стоимость ремонта 26 миллионов рублей. На оснащение общежития потратили еще 7 миллионов. Вместимость здания 102 человека, на каждого по 12 квадратных метров. В комнатах живут либо по одному, либо по два студента. Везде есть интернет, в коридорах камеры видеонаблюдения и магнитные замки. Кстати, весь проект разрабатывали сотрудники университета. А уже на месте работали студотряды.

Михаил КОРНЯКОВ, РЕКТОР ИрНИТУ: Фактически мы его реализовывали полгода. Силами наших стройотрядов, привлекали и подрядчиков, конечно. Проект сделали сами. И в итоге сегодня мы видим такое комфортное, удобное, красивое общежитие для студентов Байкальского института БРИКС.

Открытие прошло в традиционном формате: с разрезанием красной ленты и караваем. Приветственное слово сказал и мэр города Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ИрНИТУ: Студгородок — это крупнейший кампус студенческий, где многие десятилетия кипела студенческая жизнь. И, конечно, приводить в порядок его нужно, обязательно надо это делать. Это очень знаково. И это говорит о том, что наше образование, наш ИрНИТУ развивается и идет в ногу со временем.

Комнаты студенты заселят в ближайшие дни. Но на этом масштабные работы не закончатся. За ближайшие два года в студенческом городке планируют отремонтировать еще 4 общежития.