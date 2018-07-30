В школах и детских садах Усолья-Сибирского оборудуют подъездные дороги и парковочные места

В школах и детских садах Усолья-Сибирского оборудуют подъездные дороги и парковочные места30.07.18
Проект реализуется в рамках программы «Народные инициативы».
С рабочей поездкой в городе побывал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Он посетил крупные предприятия и социальные объекты. Глава регионального парламента отметил, в Усолье-Сибирском необходимо развивать промышленную и социальную инфраструктуру. В частности, привлекать крупные инвестиционные проекты.
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