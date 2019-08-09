В СНТ «Кооператор» сделают широкую асфальтированную дорогу

Попасть домой и на дачу жителям садоводства «Кооператор» теперь станет проще. От улицы Баррикад в Правобережном округе Иркутска до этого СНТ сделают широкую и удобную асфальтированную дорогу. Подрядчики уже приступили к работам. Каким будет этот участок трассы, расскажем далее.

Жители садоводств в Правобережном округе Иркутска с интересом наблюдают за работой тяжелой техники. Сейчас проехать от улицы Баррикад до СНТ «Кооператор» удается непросто, но скоро ситуация кардинально изменится. Подрядчики приступили к ремонту дороги. Протяженность участка почти 2,5 километра.

Михаил ЧАЙКОВСКИЙ, ДИРЕКТОР МУП «ИРКУТСКАВТОДОР»: С учетом того, что здесь рядом река, усилена дорожная одежда, ПГС 40 см, также щебень горных пород 40-70, проходит расклинцовка, чтобы дорога была крепкая. Также сделаны будут уклоны, чтобы вода уходила по бокам с дороги и чтобы не было разрушения полотна.

Вдоль дороги сделают тротуар, 5 остановок для общественного транспорта, обустроят пешеходный переход. Ход работ на участке проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: жители садоводства давно ждали эту дорогу, ведь ее здесь вообще никогда не было.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сложность проекта заключается в том, что здесь действительно заболоченная местность, это особый тип грунта должен использоваться, подушки, подсыпки, водоотведение. И я думаю, что эта дорога, конечно, будет являться очень серьезной связующей магистралью. Будем дальше продолжать решать вопросы с садоводческими маршрутами. Надо не забывать, что там, где есть возможность, мы, конечно, должны стараться, будем делать и приводить в порядок дороги.

Эту дорогу делают за счет средств городского бюджета. Все работы на участке завершат в сентябре.