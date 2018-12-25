В сквере имени Кирова прошло открытие главной елки областного центра

В праздничном мероприятии приняло участие более 5 тысяч человек.

На правах настоящего волшебника мэр Иркутска Дмитрий Бердников помогает Деду Морозу и Снегурочке зажечь главную городскую красавицу. С тремя ударами волшебного посоха в Иркутске стартуют новогодние торжества. По пути на этот праздник из-за северного ветра Дедушка потерял свой магический посох и мешок с подарками. Пропажу маленькие помощники обнаружили быстро, путешествуя с Дедом Морозом с помощью волшебного окошка по скверам и площадям, которые украсили город в 2018 году. В этих пространствах без труда находят вещи потерянные сказочным волшебников. Он, кстати, несмотря на огромное количество зрителей — а их здесь более пяти тысяч человек, успевает уделить внимание почти каждому юному жителю.

Татьяна КУЛЬКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА:

Несмотря на то, что мы боялись, что будет много народу и наших детей просто задавит, было все замечательно. Шикарный концерт, танцы, песни, Дед Мороз, сам мэр пришел. Елка замечательная. Просто мы в восторге.

Алексей СОЛОМЕНЮК, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА:

Атмосфера праздника, понимаете, она всегда греет. Не могу сравнивать, мне кажется с каждым годом все лучше и лучше становится. А девочке, что больше всего понравилось? Что тебе больше всего понравилось? Горка? Да, большая горка нам понравилась.

Большая горка сегодня самое популярное развлечение — вне зависимости от времени суток. Кроме нее, есть также небольшой спуск для самых маленьких, ледовый лабиринт, фигуры и многое другое — всё подобрано в тематике предстоящего года театра. С его символами иркутяне фотографируются на память. И за не менее знаковым моментом — апогеем сегодняшнего торжества, также следят через объектив фотоаппарата на мобильном телефоне.